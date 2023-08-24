Мир 24 августа 2023, 19:59 Премьер Эстонии Каллас открестилась от бизнеса мужа в России Премьер Эстонии Каллас заявила, что ничего не знала о бизнесе супруга в России РИА «Новости»

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на фоне скандала вокруг предпринимательской деятельности ее муже Арво Халлика, заявила, что ничего не знала о его бизнесе в России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля в логистической компании», — сказала она.

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По словам Каллас, это была вся информация, которой она располагала до начала недели. Супруг заверял ее, что деятельность в России прекращена.

«По словам мужа, у них в компании действует внутренний порядок, по которому в России нельзя даже заправляться, чтобы не оставлять там деньги», — добавила она.

Ранее президент Эстонии Алар Карис потребовал от премьер-министра Каи Каллас подробных объяснений по поводу бизнеса ее мужа Арво Халлика в России. Карис также призвал Каллас после этого поразмышлять и обсудить с советниками свои возможные дальнейшие действия.

Выяснилось, что транспортная компания Stark Logistics, частично находящаяся во владении Арво Халлика, продолжила работать с Россией после 24 февраля 2022 года. В Эстонии начался скандал на почве «отмены России», сообщал сайт kp.ru.

Несмотря на свою русофобию, Эстония старалась из прагматических соображений сохранить экономические связи с Россией. Но после страна потратила огромные деньги на Украину, чем нанесла удар себе же. Экономика Эстонии резко пошла на спад.