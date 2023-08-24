Мир 24 августа 2023, 20:24 Премьер Эстонии Каллас не увидела причин для отставки из-за упреков в адрес бизнеса мужа Премьер Эстонии Каллас: не вижу причин для отставки из-за бизнеса мужа в РФ РИА «Новости»

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Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что не видит причин для отставки из-за упреков по поводу бизнеса ее супруга Арво Халлика в России. Об этом написали на сайте гостелерадио ERR.

«Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого. Не вижу причин для отставки», — заявила Каллас.

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Премьер Эстонии подверглась критике по поводу бизнеса своего супруга. Транспортная компания Stark Logistics, часть которой принадлежит Арво Халлику, продолжает перевозки в Россию. Каллас открестилась от бизнеса мужа, заявив, что не имеет ни малейшего представления о деятельности супруга.

Президент Эстонии Алар Карис потребовал от премьера подробных объяснений. Сайт kp.ru процитировал премьера Каллас, которая заверила, что компания мужа не работает с Россией с февраля 2022 года. Каллас завила, что слухи о ее отставке — это происки оппонентов.