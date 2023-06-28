Мир 28 июня 2023, 19:10 Премьер Эстонии и генсек НАТО пообещали Украине «сюрприз» на саммите альянса в Вильнюсе Премьер Эстонии Каллас заявила, что на июльском саммите НАТО Украину ждет сюрприз Freepik

Читать 360tv в

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала «сюрприз» по членству Украины на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Политик отметила, что единственной гарантией для Украины является НАТО. Столтенберг эти слова не опроверг.

Реклама

«Я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе», — процитировало Каллас РИА «Новости».

Генсек Североатлантического альянса добавил, что саммит примет решения по долгосрочной практической поддержке киевского режима и укреплению политических связей военно-политического блока с Украиной. Он заявил, что страны НАТО также придут к единой позиции по членству страны в альянсе.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11–12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде выразил уверенность, что страну на этом мероприятии сделают кандидатом на вступление в Североатлантический альянс.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что важным условием для разговоров о членстве Украины в НАТО является победа страны в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что для этого необходимо обеспечить все условия.