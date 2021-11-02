Отношение Дании к «Северному потоку — 2» не изменилось из-за газового кризиса в Европе. Правительство страны по-прежнему против реализации проекта и не намерено менять свою позицию.

С таким заявлением на полях конференции ООН по климату в Глазго выступила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Об этом она сказала ТАСС.

«Датское правительство по-прежнему выступает против „Северного потока -2“. Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию», — подчеркнула Фредериксен.

Премьер заметила, что выданное Данией разрешение на строительство было «техническим моментом». Позицию государства она назвала «всегда очевидной».

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в октябре 2019 года. Речь шла о территории континентального шельфа Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

В королевстве пояснили, что дали согласие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. В принятии решений власти Дании также руководствовались национальным законом о континентальном шельфе при условии соблюдения требований по защите окружающей среды.

Разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» Датское энергетическое агентство дало 1 октября 2020 года. Спустя год власти Дании заявили о выполнении всех условий компанией-оператором Nord Stream 2 AG для ввода газопровода в эксплуатацию.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился осенью на фоне стремительного роста газовых цен.