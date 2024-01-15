Мир 15 января 2024, 01:20 Премьер Дании опозорилась, спутав свою страну с Норвегией BT: глава правительства Дании перепутала датский королевский дом с норвежским РИА «Новости»

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен оконфузилась в соцсетях. Она поздравила нового короля Фредерика X с восшествием на престол, но допустила серьезную ошибку, сообщила газета BT.

«Фредериксен попыталась выразить свое почтение королю Фредерику и датскому королевскому дому в соцсетях. К сожалению, на фото к посту вместо датского был отмечен королевский дом Норвегии», — написали журналисты.

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Церемония коронации прошла в воскресенье, 14 января. Фредерик X стал новым королем Дании. Он произнес девиз «Связан, обязан, за Королевство Дания». До этого премьер-министр страны поблагодарила мать короля Маргрете II за 52-летнее правление страной.

Ранее Фредерик стал участником скандала. Папарацци сфотографировали его с возможной любовницей. По их данным, он прибыл в Мадрид для встречи с участницей реалити-шоу Хеновевой Казановой. Пара поужинала и поехала в квартиру женщины.

Королева Дании Маргрете II отреклась от престола, передав полномочия сыну. Она заявила об этом на заседании Государственного совета.