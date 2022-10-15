Дания увеличит военную группировку в Балтийском море | 360°

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Дания увеличит военную группировку в Балтийском море

Премьер Дании Фредериксен призвала усилить военное присутствие на Балтике

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что правительство страны приняло решение усилить военное присутствие на Балтике. Об этом сообщило Датское радио.

«Нам нужно больше знать о том, что происходит в регионе Балтийского моря. Поэтому рекомендации правительства будут заключаться в том, чтобы мы усилили наблюдение и присутствие в море и над морем», — уточнила она.

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Эта идея возникла из-за диверсий на газопроводах «Северный поток». Военные силы Дании также заявили о том, что и морские границы, и воздушное пространство страны было нарушено за последние полгода. Как именно государство будет усиливать присутствие на Балтике, пока неизвестно.

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Ранее Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования диверсии на «Северных потоках». Они приняли решение установить все обстоятельства происшествия по отдельности друг от друга. По мнению эксперта Госдумы по энергетике Андрея Калачева, это помешает найти виновного.

Дания

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