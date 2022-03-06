Премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила, что Дания, как и вся Европа, должна быть независимой от российского газа.

«Дания, как и вся Европа, должна избавиться от зависимости от газа из России. Стать независимыми от российского газа будет стоить денег», — привел ТАСС ее слова.

Дании, по словам Фредериксен, необходимо значительно увеличить оборонный бюджет — до 2% ВВП в 2033 году. Соглашение об обороне предусматривает расходы на уровне 1,5% ВВП. Срок действия этого документа истекает в 2023 году.

Глава французского энергетического концерна Engie Катрин Макгрегор заявила, что европейские страны не имеют альтернативного источника энергии, который может заменить российский газ. В случае отмены поставок газа из России Евросоюз переживет «ценовой шок», отметила Макгрегор. По ее словам, это скажется, как на простых жителях, так и на крупных производствах.

Западные СМИ раскритиковали США за их двуличное отношение к Украине. С одной стороны, Байден осудил операцию и ввел антироссийские санкции. С другой, не стал отказываться от российской нефти.

Иностранные журналисты сочли, что Штаты подставили и бросили Украину на произвол судьбы. Это произошло из-за того, что Вашингтон заигрался в «мирового полицейского» и забыл рассчитать собственные силы.