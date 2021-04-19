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    19 апреля 2021, 20:25

    Премьер Чехии заявил, что Россия не нападала на его страну

    Кирилл Фролов

    Взрывы на оружейных складах в чешской деревне Врбетице не были актом государственного терроризма. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, слова которого привел ТАСС.

    Премьер Чехии заявил, что Россия не нападала на его страну

    «Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его», — сказал политик.

    На прошлой неделе чешские власти объявили о причастности российских спецслужб к взрывам на оружейных складах в Врбетице. Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. Погибли два человека.

    В Праге считают, что к инциденту причастны россияне, известные как Александр Петров и Руслан Боширов. Ранее британские власти заявляли, что эти люди стояли за отравлением перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

    17 апреля Чехия выслала 18 российских дипломатов, Россия в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии.

    19 апреля глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что, по версии полиции, российские спецслужбы не планировали взрывать склады в Чехии. Взрыв планировался после того, как боеприпасы доставят в Болгарию, сообщил «Интерфакс».

    Груз предназначался предпринимателю Эмилиану Гебреву, который продавал вооружение на Украину. В 2015 году его попытались отравить, но Гебрев выжил. Болгария обвинила трех россиян в попытке убийства.