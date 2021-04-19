Премьер Чехии заявил, что Россия не нападала на его страну

Взрывы на оружейных складах в чешской деревне Врбетице не были актом государственного терроризма. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, слова которого привел ТАСС.

«Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его», — сказал политик.

На прошлой неделе чешские власти объявили о причастности российских спецслужб к взрывам на оружейных складах в Врбетице. Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. Погибли два человека.

В Праге считают, что к инциденту причастны россияне, известные как Александр Петров и Руслан Боширов. Ранее британские власти заявляли, что эти люди стояли за отравлением перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

17 апреля Чехия выслала 18 российских дипломатов, Россия в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии.

19 апреля глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что, по версии полиции, российские спецслужбы не планировали взрывать склады в Чехии. Взрыв планировался после того, как боеприпасы доставят в Болгарию, сообщил «Интерфакс».

Груз предназначался предпринимателю Эмилиану Гебреву, который продавал вооружение на Украину. В 2015 году его попытались отравить, но Гебрев выжил. Болгария обвинила трех россиян в попытке убийства.