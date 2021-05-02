Премьер Чехии вызвал главу Минюста после слов о версиях взрывов во Врбетице

Министра юстиции Чехии Марию Бенешову вызывали для беседы с премьер-министром страны Андреем Бабишем. Причиной стало ее заявление о том, что следователи изучают более двух версий взрывов складов с оружием во Врбетице. Об этом сообщило издание Lidovky со ссылкой на заявление вице-премьера и главы МВД Яна Гамачека.

Гамачек подчеркнул, что в данный момент работа ведется только над одной версией, согласно которой к взрыву причастны сотрудники российских спецслужб.

«Госпожа Бенешова получила общую информацию, поскольку не принимала участия в заседаниях комитета по разведке», — пояснил Гамачек.

Он подчеркнул, что никаких санкций по отношению к главе Минюста принимать не будут. Гамачек напомнил, что до выборов в парламент, который сформирует новое правительство страны, остается всего пять месяцев.

«Мы знаем, что сделали россияне, знаем, как они это сделали. <…> Единственное, чего они не знают, — что мы на них имеем», — заключил первый вице-премьер.

Министр юстиции сделала свое заявление о нескольких версиях взрывов в интервью чешскому телевидению на этой неделе. Она заявила, что была на заседании правительства, где обсуждался этот вопрос и выступал представитель контрразведки.

По словам Бенешовой, она пришла к такому же выводу, как президент страны Милош Земан, который говорил о второй версии. При этом министр не исключила, что может быть и третья.

Как напомнило РИА ФАН, Земан заявил, что второй версией стало непрофессиональное обращение со взрывчатыми веществами. Эти слова раскритиковал премьер Бабиш, а глава МВД Гамачек назвал выступление президента бесполезным.

После обвинений в адрес Москвы Прага выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, обвинив их в работе на спецслужбы. МИД России выразил протест и объявил персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии в Москве.