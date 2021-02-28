Премьер Чехии рассказал, что ему и его семье угрожали убийством

Премьер Чехии Андрей Бабиш рассказал, что в начале 2021 года полиция проинформировала о человеке, который хотел убить его и его семью. Он уточнил, что подозреваемого задержали.

«Полиция информировала меня 8 января о существовании человека, угрожающего застрелить меня и членов нашей семьи, после этого наш дом был взят под охрану», — рассказал Бабиш в эфире CNN Prima News.

Полиция Чехии уточнила, что его задержали в Испании. Против этого человека уже возбудили уголовное дело. В ведомстве отметили, что обратились в суд с предложением арестовать подозреваемого.

Испанские СМИ сообщили, что мужчину, который угрожал убить премьера Чехии, зовут Лукаш Брахачек. Правоохранители Барселоны смогли задержать его при помощи Интерпола 12 февраля — его взяли недалеко от дома. По данным изданий, мужчина требовал, чтобы Бабиш в течение пяти дней покинул пост премьер-министра, в противном случае угрожал начать убивать членов его семьи.