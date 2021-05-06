Премьер Чехии призвал «успокоить разогретые эмоциями» отношения c РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что пора «успокоить разогретую эмоциями» атмосферу в российско-чешских отношениях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу», — заявил Бабиш.

Он также напомнил о возможности включения Чехии в список недружественных России стран, который, по заявлениям МИД РФ, еще только формируется. Он обратился к депутатам и спросил: «Не знаю, мало ли вам этого?»

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан в четверг заявил, что сомневается в возможности эффективного сотрудничества с российской стороной по расследованию взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, уточнила «Газета.ru». В середине апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов на фоне этого скандала.

В начале мая в Чехии демонстративно отказались от российской прививки «Спутник V». Андрей Бабиш заявил, что препарат им не нужен, так как других вакцин против коронавируса достаточно.