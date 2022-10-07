Трасс назвала Макрона другом Британии | 360°

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Трасс назвала Макрона другом Британии

Politico: премьер Великобритании Трасс назвала президента Франции Макрона другом страны

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Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, сменившая на этом посту Бориса Джонсона, рассказала о своем отношении к президенту Франции Эммануэлю Макрона. Она подчеркнула, что французский лидер придерживается дружественной политики в отношении Лондона, сообщило Politico.

Во время предвыборной кампании журналисты интересовались, как Трасс относится к Макрону. Однако британский политик не готова была ответить и пообещала судить по делам президента Франции.

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Перед переговорами с Макроном в Праге Трасс пообщалась с представителями СМИ. Один из журналистов спросил, изменилось ли мнение премьера о французском лидере. По словам Трасс, сейчас она тесно сотрудничает с Макроном в сфере атомной энергетики, чтобы укрепить энергетическую безопасность двух стран.

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«Он друг», — коротко заметила политик.

После встречи с Макрона и Трасс их офисы обнародовали совместное заявление. Стороны переговоров подтвердили исторические связи Британии и Франции и пообещали развивать партнерские отношения. Ранее аналитики Europe Insight спрогнозировали скорую отставку британского премьера из-за неправильного экономического курса.

Великобритания

Эммануэль Макрон

Франция

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