Мир 28 ноября 2022, 12:53 Премьер Британии предложил брать пример с России и Китая во внешней политике Премьер Сунак: Британия должна заниматься внешней политикой как Россия и Китай Unsplash

Читать 360tv в

Великобритании следует брать пример с России и Китая, выстраивая внешнюю политику, рассказал премьер-министр страны Риши Сунак. По его словам, в этом вопросе королевство должно ориентироваться на долгосрочную перспективу, сообщило агентство Bloomberg.

Риши Сунак отметил, что работа на краткосрочную перспективу неэффективна. Он подчеркнул, что британская стратегия должна соответствовать политике других мировых держав — России и Китая.

Реклама

«Наши конкуренты планируют на долгосрочную перспективу. Таким образом мы совершим революционный скачок», — объяснил премьер-министр Великобритании. По его словам, от реализации этого плана зависит будущее стране.

Реклама

Авторы статьи отметили, что Сунак относится к Китаю мягче, чем его предшественница Лиз Трасс. Новый премьер не называет КНР «угрозой» для Великобритании.

Глава британского правительства 28 ноября выступит с обращением. Агентство уточнило, что Сунак заявит о важности оживления отношений в Европе, а также углублении связей в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее премьер анонсировал увеличение объемов помощи Украине в 2023 году. По его словам, Великобритания продолжит поддерживать украинское руководство.