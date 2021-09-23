Премьер Британии Джонсон захотел взять имя бога северного ветра

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что может взять себе имя бога северного бурного ветра Борея из греческой мифологии. Глава правительства сделал такое признание, выступая в Генассамблее ООН. Об этом сообщило издание The Guardian.

Премьер Великобритании захотел стать Бореем Джонсоном. По его словам, Британия и Нидерланды начали производить большое количество энергии благодаря ветру, когда построили огромные леса из турбин в Северном море. Теперь он задумался взять себе имя греческого божества северного ветра.

Свое выступление Джонсон посвятил борьбе с изменением климата. Он заявил, что под его руководством были проделаны большие успехи в наращивании возобновляемых источников энергии.

Джонсон также заявил с трибуны ГА ООН, что лягушонок Кермит из «Маппет-шоу» и «Улицы Сезам» ошибался, когда пел, что «нелегко быть зеленым». По словам премьера Великобритании, лягушонок был не прав, потому что быть «зеленым» и легко, и приятно. А еще он припомнил Кермиту, что он плохо относился к мисс Пигги.

Британский премьер также предрек, что критики со стороны будущих поколений из-за загрязнения планеты будет не избежать, сообщил RT.