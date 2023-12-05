Мир 05 декабря 2023, 09:32 Премьер Болгарии заявил об отсутствии каких-либо нарушений со стороны «Лукойла» Премьер Денков: «Лукойл» не нарушил ни болгарских законов, ни предписаний ЕС РИА «Новости»

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Российская компания «Лукойл» не нарушила ни одного предписания ЕС, ни законодательства Болгарии, указал премьер страны Николай Денков. Его заявление привело Болгарское телеграфное агентство.

Денков обратил внимание, что работу «Лукойла» без каких-либо нарушений подтверждают все последние проверки. Они показали, что компания в своей деятельности не преступила ни одного предписания Евросоюза, болгарского закона или таможенного постановления, пояснил политик.

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Также Денков пообещал, что власти Болгарии опубликуют данные, если в деятельности компании найдут какие-либо нарушения.

Болгария одобрила запрет на использование компанией «Лукойл Нефтохим» в Бургасе российской нефти, начиная с марта 2024 года. С 1 января 2024-го отменят экспортные квоты, а исключение на переработку нефти из РФ полностью — с 1 марта.

НПЗ при этом уже выступил с предупреждением об угрозе остановки производства из-за отмены квот на экспорт нефтепродуктов.