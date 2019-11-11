Премьер Болгарии раскрыл сроки подачи газа Сербии по «Турецкому потоку»

Борисов заявил, что «Турецкий поток» ежедневно вырастает на пять километров, и уже до мая 2020 года газ по нему начнет поступать в Сербию.

«Газ по газопроводу пойдет через Болгарию к Сербии до мая 2020 года <…> Когда мы сделаем нашу часть работы, а Сербия — свою, с нашими газопроводами, автотрассами и железными дорогами мы наладим бизнес, обе страны будут получать пошлины», — привел слова болгарского премьера портал «Утро.ру».