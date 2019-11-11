Премьер Болгарии раскрыл сроки подачи газа Сербии по «Турецкому потоку»
Бойко Борисов, премьер Болгарии, рассказал, что газ пойдет в Сербию через территорию его государства уже до конца весны 2020 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канал TV Prva.
Борисов заявил, что «Турецкий поток» ежедневно вырастает на пять километров, и уже до мая 2020 года газ по нему начнет поступать в Сербию.
«Газ по газопроводу пойдет через Болгарию к Сербии до мая 2020 года <…> Когда мы сделаем нашу часть работы, а Сербия — свою, с нашими газопроводами, автотрассами и железными дорогами мы наладим бизнес, обе страны будут получать пошлины», — привел слова болгарского премьера портал «Утро.ру».