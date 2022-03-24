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    24 марта 2022, 19:02

    Премьер Болгарии планирует отозвать посла из России

    Арина Бобкова

    Премьер-министр Болгарии Кирил Петков рассказал о своем решении отозвать болгарского посла Атанаса Крыстина из России. Такое заявление политик сделал в эфире Болгарского национального телевидения. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Власти Болгарии планируют провести с послом консультацию.

    При этом его российская коллега Элеонора Митрофанова отметила, что жители Болгарии выступают против действий властей в отношении России, передал RT со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

    «Оцениваем реакцию Митрофановой как недипломатичную, острую и грубую. Именно поэтому мы отзовем нашего посла в России для консультаций обратно в Болгарию», — отреагировал на это заявление Петков.