Премьер Болгарии планирует отозвать посла из России

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков рассказал о своем решении отозвать болгарского посла Атанаса Крыстина из России. Такое заявление политик сделал в эфире Болгарского национального телевидения. Об этом сообщило РИА «Новости».

Власти Болгарии планируют провести с послом консультацию.

При этом его российская коллега Элеонора Митрофанова отметила, что жители Болгарии выступают против действий властей в отношении России, передал RT со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

«Оцениваем реакцию Митрофановой как недипломатичную, острую и грубую. Именно поэтому мы отзовем нашего посла в России для консультаций обратно в Болгарию», — отреагировал на это заявление Петков.