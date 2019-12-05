Премьер Болгарии оправдался перед Путиным

Владимир Путин обвинил Болгарию в намеренном затягивании реализации проекта «Турецкий поток» на том отрезке, который проходит через эту страну. Российский лидер не исключил, что это происходит из-за давления некой третьей стороны. Путин напомнил: после того, как Болгария сорвала «Южный поток» поступали неоднократные просьбы во что бы то ни стало завершить реализацию проекта «Турецкий поток».

Путин: Болгария «тормозит» строительство «Турецкого потока» Подробнее

«Болгария соблюдает процедуры Европейского союза. Каждый имеет право искать альтернативные маршруты — мы ищем альтернативную диверсификацию. Чисто политически им неприятно, что Болгария является таким лояльным и сильным членом НАТО и ЕС», — ответил Борисов на заявление Владимира Путина.

Болгарский премьер-министр подчеркнул, что София готова к завершению строительства на своей территории. Борисов предложил российскому президенту приехать и лично убедиться, что ветку прокладывают со средней скоростью пять километров в день.

«Мы поздно начали, потому что необходимо было завершить многие процедуры», — добавил политик.

«Турецкий поток» — газопровод, состоящий из двух ниток. Каждая из них будет иметь мощность 15,75 миллиарда кубометров. По первой нитке российский газ будет отправляться в Турцию, по второй — в страны Европы, расположенные на юге и юго-востоке материка. Планируется, что строительство будет завершено до конца 2019 года.