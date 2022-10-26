Премьер Белоруссии приедет в Астрахань и Астану | 360°

Мир 26 октября 2022, 10:29 Премьер Белоруссии приедет в Астрахань и Астану Премьер-министр Белоруссии Головченко нанесет визиты в Россию и Казахстан Pixabay

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Рабочие визиты в Россию и Казахстан запланировал в ближайшие дни премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Он побывает в Астрахани и Астане, сообщил сайт «СБ. Беларусь сегодня».

Командировка начнется 26 октября и продлится три дня. В среду он обсудит варианты сотрудничества с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, в четверг посетит грузовую компанию «Армада» и презентацию в Астраханском морском порту. Роман Головченко также примет участие в открытии торгово-сервисного центра «ТД МТЗ-Ставрополь». Эта компания начнет продавать тракторы Минского тракторного завода и запчасти к ним.

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В пятницу премьер-министр Белоруссии поедет в Астану. Он проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и председателем правительства Алиханом Смаиловым, примет участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ. Аналогичный форум глав государств СНГ прошел в Астане в середине октября.

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Белоруссия официально сотрудничает в России еще с пятью регионами помимо Астраханской области. Она подписала соглашения с Хабаровским краем, Башкирией, Ленинградской, Самарской и Курской областями.