Мир 14 декабря 2022, 10:00 Премьер Белоруссии констатировал провал экономического блицкрига Запада Премьер Белоруссии Головченко: страна не ищет путей на Запад РИА «Новости»

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Экономический блицкриг Запада не удался, и Белоруссия успешно переживает самый опасный период. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, представляя нового главу МИД республики Сергея Алейника. Также Головченко заметил, что страна стремится выстраивать сбалансированную внешнюю политику — в том, чтобы двигаться в этом направлении, и есть первоочередная задача МИД.

«Белоруссия не ищет путей назад [на Запад], но готова дружить. <…> Нужно найти сбалансированный подход на наших восточном и западном направлениях», — процитировал премьера ТАСС.

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Роман Головченко отметил, что стоит временно уменьшить число подразделений МИД, которые занимаются конкретно Западом.

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Премьер Белоруссии подчеркнул, что для нее не существует недружественных стран — только недружественные власти в них.

Белорусский президент Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве МИД и ВС 13 декабря, сообщается на сайте лидера страны.

Сергей Алейник до назначения на пост главы МИД был первым заместителем министра во внешнеполитическом ведомстве. Командующим ВВС и войсками ПВО ВС Белоруссии назначили Андрея Лукьяновича, который прежде был заместителем командующего — начальника авиации.