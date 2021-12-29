Премьер Белоруссии Головченко: единая валюта может появиться у России и Белоруссии

Премьер Белоруссии Роман Головченко рассказал, что у России и Белоруссии может появиться общая валюта. Об этом сообщил телеканал «Мир 24».

По данным сайта «Дни.ру», он добавил, что пока об этом говорить рано. Но это может быть выгодно для обеих стран. Также Головченко уточнил, что для этого нужно создать необходимые условия.

«Сначала нужно выстроить единое экономическое пространство и законодательство», — рассказал Головченко.