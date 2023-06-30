Мир 30 июня 2023, 10:30 Премьер Бельгии заявил о планах Евросоюза зарабатывать на замороженных активах России Премьер Бельгии де Кроо: ЕС рассчитывает заработать 3 млрд евро в год на активах РФ Unsplash

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Евросоюз рассчитывает зарабатывать по три миллиарда евро в год на замороженных для Украины российских активах. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, сообщило издание Pipa News.

Заявление политик сделал после первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе. По его словам, 90% российских активов находятся в Бельгии, средства хотят использовать для получения сверхприбыли.

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«Мы говорим о сумме в три миллиарда в год, которая может быть получена», — сказал де Кроо.

Премьер-министр отметил, что страны Европейского союза должны использовать правовой механизм, который не навредил бы объединению.

Юрист-международник Дмитрий Романенко ранее сообщил, что страны Европы могут присвоить себе замороженные российские активы. Средства могут направить не только на нужды Украины, но и использовать их в своих целях. Для этого альянс готовит юридическое обоснование.

Между тем замминистра иностранных дел Великобритании Лео Докерти заявил, что Запад пока не смог найти легальной возможности конфисковать российские активы. По его словам, процесс изъятия требует «креативности и инновационных подходов».