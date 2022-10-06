Премьер Бельгии предсказал беспорядки в Европе из-за энергетического кризиса | 360°

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Премьер Бельгии предсказал беспорядки в Европе из-за энергетического кризиса

Премьер Бельгии де Кроо: Европу ждут беспорядки из-за энергетического кризиса

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Бельгийский премьер-министр Александер де Кроо высказал мнение, что Европу могут захлестнуть беспорядки. Все это станет следствием энергетического кризиса.

«Мы можем столкнуться с массовой деиндустриализацией европейского континента (без вмешательства в процессы на газовых рынках), и долгосрочные последствия этого могут действительно быть очень-очень глубокими», — заявил он в интервью газете Financial Times.

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Де Кроо отметил, что население стран Евросоюза сейчас получает безумные счета, поэтому в какой-то момент люди могут выйти из себя.

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Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал мнение, что антироссийские санкции ЕС привели Европу к энергокризису. Об этом написала «Газета.ru».

Заместитель министра нефти Республики Иран Ахмад Асадзаде отметил, что санкции против его страны и России в итоге ударили по самому Западу.

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