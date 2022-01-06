Премьер-министр Баварии Маркус Зедер назвал наивной позицию главы МИД Германии Анналены Бербок по российскому газопроводу «Северный поток — 2». Внешняя политика нового федерального правительства, по его мнению, ставит под угрозу энергетическую безопасность страны.

Скептическое отношение Бербок к российскому газопроводу Зедер счел ошибочным, сообщило РИА «Новости».

«„Зеленая“ угроза неиспользования „Северного потока — 2“ наносит ущерб в первую очередь Германии», — предупредил политик.

Он пояснил, что на фоне резкого роста стоимости газа Германии нужны надежные поставки топлива

Бербок ранее заявляла, что процесс сертификации «Северного потока — 2» должен соответствовать законодательству Евросоюза и учитывать вопросы энергобезопасности. По этому вопросу она достигла взаимопонимания с канцлером Олафом Шольцем, сообщала «Газета.Ru».

Госсекретарь Энтони Блинкен после встречи с Бербок указывал на то, что Европа может рассматривать «Северный поток — 2» как рычаг для влияния на Россию.