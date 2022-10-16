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Премьер Баварии предупредил о росте экстремизма в Германии из-за энергетического кризиса

Bild am Sonntag: премьер Баварии Зедер предупредил о росте экстремизма в ФРГ

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Обрушившийся на Германию энергетический кризис способен создать условия к росту экстремизма в стране. Об этом в интервью Bild am Sonntag заявил глава партии Христианско-социальный союз и премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Зедер призвал федеральное правительство более эффективно работать с проблемой стоимости энергоносителей, а также обратить внимание на поддержку граждан, написал ТАСС.

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«Топливом для экстремистов являются неуверенность и страх. Перед зимним сезоном люди ощущают себя настолько неуверенными, как уже не было очень давно. Энергетический кризис способен создать дестабилизацию демократии, росту экстремизма», — сказал он.

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Кроме того, Зедер отметил слабую техническую оснащенность  немецкой армии. По его словам, из специального фонда на эти задачи выделили 100 миллионов евро, однако модернизацию бундесвер до сих пор не провели.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в украинском конфликте власти Германии поставила во главу интересы НАТО, а не собственного народа, писало издание «Дни.ру».

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