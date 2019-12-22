Премьер Австралии извинился за отпуск во время лесных пожаров

Граждане показали свое недовольство отсутствием премьера в стране. Поэтому Моррисон прервал семейный отпуск и вернулся в Австралию.

Представитель власти не стал возражать и принял критику в свой адрес. Он понял, что допустил ошибку, уехав в отпуск во время беспрецедентных по масштабам пожаров.

«Я вернулся из отпуска и я знаю, что он вызвал сильное беспокойство в Австралии, я и Дженни (жена премьера — прим.) это признаем. Если бы мы могли … в свете приобретенного опыта, мы бы приняли другое решение», — сказал Моррисон.

Премьер прервал несвоевременный отдых на побережье Тихого океана после новости о гибели двух пожарных.

Масштабные лесные пожары вспыхнули на северо-востоке Австралии в середине октября. К началу декабря они охватили еще и юго-восточное побережье континента. В штате Новый Южный Уэльс огонь уничтожил около 2,7 миллиона гектаров леса, в том числе несколько национальных парков и охраняемых мест обитания коал. Всего пламя стерло с лица земли более трех миллионов гектаров леса и убило восемь человек.

Режим ЧС ввели в Новом Южном Уэльсе 18 декабря. А 17 декабря оказался самым жарким днем в Австралии. Средняя температура составила +40,9 градуса. Во всем этом ученые винят глобальное потепление.