    22 декабря 2019, 14:46

    Премьер Австралии извинился за отпуск во время лесных пожаров

    Алена Макаренко

    Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон извинился за отдых с семьей на Гавайях. Во время отпуска его родную страну охватили сильные лесные пожары. Об этом сообщило Associated Press.
    Премьер Австралии извинился за отпуск во время лесных пожаров

    Граждане показали свое недовольство отсутствием премьера в стране. Поэтому Моррисон прервал семейный отпуск и вернулся в Австралию.

    Представитель власти не стал возражать и принял критику в свой адрес. Он понял, что допустил ошибку, уехав в отпуск во время беспрецедентных по масштабам пожаров.

    «Я вернулся из отпуска и я знаю, что он вызвал сильное беспокойство в Австралии, я и Дженни (жена премьера — прим.) это признаем. Если бы мы могли … в свете приобретенного опыта, мы бы приняли другое решение», — сказал Моррисон.

    Премьер прервал несвоевременный отдых на побережье Тихого океана после новости о гибели двух пожарных.

    Масштабные лесные пожары вспыхнули на северо-востоке Австралии в середине октября. К началу декабря они охватили еще и юго-восточное побережье континента. В штате Новый Южный Уэльс огонь уничтожил около 2,7 миллиона гектаров леса, в том числе несколько национальных парков и охраняемых мест обитания коал. Всего пламя стерло с лица земли более трех миллионов гектаров леса и убило восемь человек.

    Режим ЧС ввели в Новом Южном Уэльсе 18 декабря. А 17 декабря оказался самым жарким днем в Австралии. Средняя температура составила +40,9 градуса. Во всем этом ученые винят глобальное потепление.