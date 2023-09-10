Мир 10 сентября 2023, 00:53 Премьер Армении уволил главу службы государственной охраны Премьер Армении Пашинян уволил главу службы государственной охраны РИА «Новости»

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от обязанностей начальника службы государственной охраны, который должен следить за процессом обеспечения безопасности руководителей государства. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства страны.

«Освободить Саркиса Ованнисяна от должности начальника службы государственной охраны», — сказано в приказе армянского премьер-министра.

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Исполняющим обязанности главы службы назначен Артур Гаспарян, ранее он трудился на посте заместителя руководителя этой силовой структуры. Причины кадровых перестановок неизвестны.

Ранее жена премьер-министра Армении Анна Акопян впервые посетила Украину. Она поучаствовала в киевском саммите первых леди и джентльменов по теме «Психическое здоровье: устойчивость и уязвимость будущего», где стала спикером. Помимо этого Акопян передала государству гуманитарную помощь, которую украинской стороне якобы обещали еще в 2022 году. О какой именно поддержке идет речь — пока неизвестно.