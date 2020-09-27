Премьер Армении пообещал дать «достойный ответ агрессии» Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации. Он пообещал ответить на действия Азербайджана.

«Армянский народ готов дать достойный ответ агрессии Азербайджана. Армения полностью поддерживает Арцах (Горный Карабах). Мы можем заставить Азербайджан прекратить военные действия и установить мир. Военные силы Азербайджана продолжают нести большие потери», — рассказал Пашинян в прямом эфире.

Армения уже ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. При этом мировое сообщество призывает стороны прекратить военные действия. Уже есть десятки раненых и двое погибших гражданских в Нагорном Карабахе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность нашей страны стать посредником в урегулировании конфликта.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился утром 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в провоцировании военных действий. Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео с ударами по боевым точкам Армении. Ереван же отчитался об уничтожении вертолетов противника.