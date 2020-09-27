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    27 сентября 2020, 15:57

    Премьер Армении пообещал дать «достойный ответ агрессии» Азербайджана

    Ксения Басырова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации. Он пообещал ответить на действия Азербайджана.
    Премьер Армении пообещал дать «достойный ответ агрессии» Азербайджана

    «Армянский народ готов дать достойный ответ агрессии Азербайджана. Армения полностью поддерживает Арцах (Горный Карабах). Мы можем заставить Азербайджан прекратить военные действия и установить мир. Военные силы Азербайджана продолжают нести большие потери», — рассказал Пашинян в прямом эфире.

    Армения уже ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. При этом мировое сообщество призывает стороны прекратить военные действия. Уже есть десятки раненых и двое погибших гражданских в Нагорном Карабахе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность нашей страны стать посредником в урегулировании конфликта.

    Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился утром 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в провоцировании военных действий. Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео с ударами по боевым точкам Армении. Ереван же отчитался об уничтожении вертолетов противника.

    Новости SMI.FM