10 декабря 2023, 17:57
Премьер Армении назвал упразднение Нагорного Карабаха неизбежным
Пашинян: упразднение Карабаха стало неизбежным, а создание республики невозможно
Власти Армении тратили большие ресурсы на создание Нагорно-Карабахской республики, однако упразднение региона было неизбежным. Об этом на встрече с представителями партии «Гражданский договор» сообщил армянский премьер-министра Никол Пашинян.
По его словам, в условиях унаследованного нынешними властями переговорного процесса сдача территории оказалась неизбежной, как и процесс упразднения государственного строя в этом регионе.
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«На самом деле, этот процесс перешел в стадию неизбежности еще в августе 2016 года. Текущее руководство Армении с 2018 года являлось носителем эмоционального восприятия карабахской проблемы», — отметил политик.
Пашинян подчеркнул, что сразу стал заметен огромный разрыв между реальностью и эмоциональным восприятием.
«Придя к власти, мы констатировали, что реализация эмоционального восприятия невозможна. Даже я сам не мог смириться с реальностью. Наша вина в том, что мы не говорили про это с народом. Невозможность была в том, что 30 лет мы просто тратили ресурсы и врем на проблему, которую нельзя было решить с самого начала», — добавил премьер-министр.
Спикер парламента Армении Ален Симонян в конце ноября заявил, что республика признали признала территориальную целостность Азербайджана и закрыла для себя карабахский вопрос.
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