Мир 02 декабря 2023, 23:40 «Прекратите вооружать Украину». Акция в поддержку Донбасса прошла в Париже Жители Парижа вышли на акцию в поддержку Донбасса Pxhere

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В Париже прошла акция в поддержку жителей Донбасса. Несколько проукраински настроенных активистов попытались помешать ее проведению, сообщил корреспондент РИА «Новости».

Десятки человек с флагами России и ДНР пришли на Марсово поле у Эйфелевой башни. Люди решили выразить поддержку жителям Донбасса. Организаторами акции под названием «Десять лет украинской агрессии» стали движение Stop Killing Donbass и ассоциация SOS Donbass.

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Участники демонстрации вышли под лозунгами «Прекратите вооружать Украину» и «Прекратите мучить Донбасс».

«Мы хотим показать, что не вся Европа подвержена антирусской пропаганде», — рассказала руководитель SOS Donbass Анна Новикова.

По ее словам, местные власти не препятствовали проведению митинга. Его согласовала префектура.

Ранее волонтеры из Франции привезли в Донецк гуманитарную помощь для жителей ДНР. Добровольцы доставили теплую одежду, инвалидные кресла, костыли, игрушки, велосипеды, питание для животных и продукты для людей.