«Прекратите похищать чеченцев». Кадыров обратился к СБУ и ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение к Службе безопасности Украины и Вооруженным силам страны. Он призвал прекратить похищать проживающих на украинской территории чеченцев.

«Обращаюсь к СБУ и ВСУ. Прекратите похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины, вина которых только в их национальности. Я вас уверяю, что безнаказанным это преступление властей не останется», — сказал Кадыров.

Он добавил, что всех причастных к таким нацистским проявлениям найдут и накажут. Причем глава Чечни уточнил, что это касается не только исполнителей, но и тех, кто умалчивает о местонахождении похищенных.

«Пока не поздно, отпустите невинных», — призвал Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил президенту России Владимиру Путину о спасении детей во время проведения спецоперации на Украине. По его словам, российские военные при поддержке жителей села Варваровка освободили около 500 детей. Украинские национальные батальоны собирались использовать ребят в качестве живого щита.