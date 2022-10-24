«Оскорбительно для замученного народа». Французы раскритиковали Макрона за позицию по Украине | 360°

Мир 24 октября 2022, 10:34 «Оскорбительно для замученного народа». Французы раскритиковали Макрона за позицию по Украине Читатели Le Figaro обвинили президента Франции в срыве переговоров России и Украины РИА "Новости"

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Правительство Франции ведет двойную игру — призывает к переговорам между Россией и Украиной, снабжая киевский режим оружием. Читатели Le Figaro раскритиковали президента Эммануэля Макрона.

Французский президент заявил на форуме в Риме, что переговоры возможны только на условиях Украины. Под статьей об этом оставили более 300 комментариев, многие читатели не согласились с ним. Например, philadelphie заявил, что конфликт завершится только тогда, когда этого захочет его главный бенефициар — США.

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«Бездумное и абсолютно безответственное заявление. Оскорбительно для замученного украинского народа, обидно для Франции, которая еще больше отрежет себя от Восточной Европы, Германии и США», — написал Pragmatik7.

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Он обвинил Эммануэля Макрона в непоследовательности и заносчивости. Президент хочет просветить мир, но совершает ошибку за ошибкой. Charly bravo 58 посоветовал не относиться к словам главы государства всерьез и назвал его нарциссом, который говорит впустую.

Другие читатели с ним согласились. Они обвинили правительство в ведении двойной игры из-за призывов к переговорам и в то же время поставок оружия на Украину.

Эммануэль Макрон — один из европейских политиков, которые предложили России и Украине вновь сесть за стол переговоров, сообщил RT. Вернуться к попытке решить конфликт мирным путем призвали также в Венгрии и Финляндии.