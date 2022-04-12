ФРГ останется без газа к осени, если Россия прекратит поставки

Немецкий газовые хранилища будут опустошены к началу осени, если страна «завтра» откажется от российских энергоносителей. Об этом изданию Zeit сообщил руководитель Федерального сетевого агентства Германии Класс Мюллер.

По его словам, на данный момент нет никаких указаний об отказе от российского газа.

«Ситуация лучше, чем несколько недель назад. Но если бы мы вели отсчет запасов газа от завтрашнего дня, то их бы хватило до начала осени. Мы работаем, чтобы такой ситуации не возникало», — заявил Мюллер.

Также он сообщил, что Германия ищет альтернативные источник поставок газа.

Руководитель Института немецкой экономики Михаэль Хютер сообщил, что немецкие потребители сохранят зависимость от российского газа как минимум еще на два года.