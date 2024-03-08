Мир 08 марта 2024, 17:18 «Прекрасно все». МИД сыронизировал над поздравлением россиянок от посла США МИД: посол США Трейси поздравила россиянок с 8 Марта на фоне мрачных лиц РИА «Новости»

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Посол США Линн Трейси поздравила россиянок с помощью фотографии, на которой она с улыбкой и цветами стоит на фоне мрачных женских славянских лиц. На это обратила внимание пресс-служба МИД РФ.

Дипломаты напомнили, что США поставляют на Украину оружие, из которого боевики ВСУ убивают мужей россиянок.

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«В этом „послании“ прекрасно все», — с иронией отметил в МИД.

В дипломатическом ведомстве также предложили всем желающим позвонить в посольство США и поздравить его сотрудников с тем, что Белый дом финансирует руководство Украины.

Ранее американский президент Джо Байден объявил, что его администрация продолжит оказывать поддержку ВСУ. Глава государства также призвал конгресс согласовать новый пакет военной помощи Украине.