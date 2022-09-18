Мир 18 сентября 2022, 18:00 Поделиться Telegram

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Viber «Прекрасно понимаю, откуда прилетает по ЗАЭС». Глава Росатома — о миссии МАГАТЭ Глава Росатома Лихачев: в данных МАГАТЭ о ЗАЭС есть политическая компонента РИА Новости

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Сотрудники МАГАТЭ, посетившие Запорожскую АЭС, прекрасно понимают, что происходит на объекте на самом деле. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, комментируя обстрелы ВСУ по Энергодару. По его словам, к информации специалистов агентства добавляется политическая компонента.

Лихачев отметил, что политическая составляющая вокруг ЗАЭС такая же, как вокруг спецоперации в целом. Его процитировал ТАСС.

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«Они [сотрудники МАГАТЭ] грамотные и образованные люди, они прекрасно понимают, что происходит на самом деле, откуда и что прилетает. Понятно, что они в режиме онлайн передают эту информацию в Вену. На каком-то этапе добавляется политическая составляющая, компонента», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

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Украинские войска регулярно обстреливают ЗАЭС. В начале сентября объект посетила миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором организации Рафаэлем Гросси. После того, как делегация покинула станцию, там остались два сотрудника агентства. Они выполняют роль наблюдателей. В МАГАТЭ позже представили доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности.

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