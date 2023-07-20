Мир 20 июля 2023, 11:06 Прекращение зерновой сделки замедлит поставки оружия на Украину. Специалист раскрыл особенности логистики Эксперт Безбородов: без зерновой сделки поставки оружия на Украину из Европы замедлятся Ministry of Defense of Ukraine

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Решение России не продлевать действие зерновой сделки скажется на поставках не только сельхозпродукции, но и оружия. На границах с Европой появятся пробки, и Украина не сможет получать военную помощь в срок, заявил РИА «Новости» управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов.

В рамках зерновой сделки продукцию с Украины экспортировали через порты в Черном море. Помимо этого, ее возили по суше, в том числе железнодорожным транспортом. Алексей Безбородов объяснил, что без заключенных год назад соглашений на границе с Европой могли бы появиться заторы из грузовиков и вагонов. Теперь, когда их действие прекратилось, снова возникла такая проблема.

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«В случае „путешествия“ украинской пшеницы на экспорт наземными видами транспорта эта возможность еще способна реализоваться», — предупредил он.

Ситуацию усугубит тот факт, что через границу продолжат перевозить не только зерно. Алексей Безбородов сообщил, что Украина по-прежнему экспортировала руду, древесину, а ее граждане пытались уехать из страны.

Россия объявила о выходе из зерновой сделки спустя год после ее заключения, из-за того что ООН не добилась выполнения ее условий в части разблокировки поставок отечественной пшеницы и удобрений. Украина предложила Международной морской организации ООН проложить альтернативный маршрут для вывоза своего зерна через Румынию.