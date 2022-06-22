Прекращение транзита газа из Литвы в Калининградскую область допустили в Хорватии

Литва может попытаться прекратить транзит газа в Калининградскую область. Такую возможность допустил хорватский журналист Антун Роша, ссылаясь на источники.

В своей статье для Advance Роша заявил, что власти Литвы могут воспользоваться тем, что трубопровод «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» проходит по территории их страны.

«Кроме того, газ в Калининград также поступает по газопроводам через Литву. Некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены», — отметил автор материала.

Он добавил, что Литва планирует все преподнести как выполнение антироссийских санкций. При этом в глазах России подобные действия будут выглядеть как шаг против страны.

«Вселяет ли членство в НАТО в Литву достаточную уверенность, или она, несмотря на членство, играет с огнем?» — задался вопросом хорватский журналист.

Ранее Литва прекратила транзит попавших под санкции ЕС товаров в Калининградскую область. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что местный паромный комплекс справится с новой нагрузкой. Также он подчеркнул, что Россия может «по-соседски» договориться с Литвой о транзите.