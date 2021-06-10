Прекращение поставок топлива из РФ может лишить боеспособности армию Украины

Ограничение поставок топлива из России и Белоруссии может на несколько месяцев лишить боеспособности украинскую армию, заявил советник делегации Киева в контактной группе, советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович. Он считает, что Украине не стоит полностью разрывать отношения с Россией, написало РИА «Новости».

Украина закупает у России и Белоруссии 70% топлива, дополнила «Экономика сегодня». Поэтому разрывать торговые отношения с этими странами для нее невыгодно.

«Если государство заботится о собственной экономике, народе, перспективах, то должно взять и провести ревизию всех отношений, которые существуют, оставить те, которые необходимы, <…> без которых мы просто утратим боеспособность. Потому что у России и Белоруссии мы закупаем 70% топлива. <…> То есть, мы можем принципиально сказать „нет“ и останемся на месяц, на два без топлива в вооруженных силах Украины», — сказал Арестович.