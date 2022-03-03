Прекращение поставок ракетных двигателей из России назвали ударом для США

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин назвал заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о прекращении поставок в США ракетных двигателей из России болезненным ударом для американцев. Об этом написал RT.

По его словам, России следовало бы ограничить поставки алюминия, титана и урана.

«Они, по сути дела, монополисты на сегодняшний день, и им нет альтернативы. Для того чтобы создать что-то в противовес, потребуется какое-то время, даже с учетом тех наработок, которые есть у США. Я думаю, что это будет болезненный удар (для США. — ред.). Если бы мы еще к этому добавили санкции на поставки в США алюминия, титана и урана, то американцы бы еще больше вздрогнули, потому что они в принципе не способны противодействовать нашим контрсанкциям», — сообщил Подберезкин.

Эксперт добавил, что США проводят политику санкций и в это же время беззастенчиво используют сотрудничество с Россией. При этой торговый оборот даже увеличивается.