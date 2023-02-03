Мир 03 февраля 2023, 00:51 Прекращение договоров Совета Европы не повлияет на защиту прав россиян Замглавы МИД Грушко: прекращение договоров Совета Европы не отразится на правах россиян РИА «Новости»

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Прекращение действия международных договоров Совета Европы не грозит последствиями для системы защиты прав россиян. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал замминистра иностранных дел Александр Грушко.

«Вокруг этой темы возникают необоснованные опасения и недобросовестные спекуляции. На самом деле, никаких серьезных последствий для системы защиты прав человека в нашей стране не прогнозируется», — сказал он.

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Грушко напомнил, что во времена, когда Россия присоединялась к этим конвенциям, их положения интегрировали в российское законодательство, в котором они и сохранились.

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«Наша страна привержена универсальным правочеловеческим конвенциям ООН, а также соглашениям в рамках СНГ и других региональных форматов», — добавил собеседник издания.

Грушко подчеркнул, что по сравнению с Европейской конвенцией по правам человека для граждан страны Конституция РФ гарантирует более широкий набор прав и свобод. Замглавы МИД выразил надежду, что российский парламент поддержит законопроект о прекращении действия международных договоров, подписанных в Совете Европе.

Президент России Владимир Путин внес документ в Госдуму на рассмотрение 17 января. Страна вышла из состава Совета Европы в марте 2022 года.