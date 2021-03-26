Преклонивший колено судья из РФ разозлил российских фанатов

Решение судьи Кирилла Левникова преклонить колено перед футбольным матчем в Англии возмутило российских фанатов. Они решили, что акциям против расизма в России не место.

Критику на рефери обрушили в Сети. Некоторые комментарии появились в Twitter журналиста Sergio A. Люди заявили, что не могут понять «мотивы адекватного мужчины встать на колени», а само движение BLM «к равноправию фактически не имеет никакого отношения».

Болельщики задались вопросом, угнетали ли темнокожих американцев предки Левникова, и назвали его поведение «позорищем».

«Левников просто преклонил колени перед всеми чернокожими игроками, которых он угнетал в РФПЛ», — написали под одним из постов журналиста.

Антирасистскую акцию Black Lives Matter судья из РФ поддержал на стадионе «Уэмбли», где встретились сборные Англии и Сан-Марино. На матче Лиги чемпионов судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасевым отказалась поступить аналогичным образом и проигнорировала акцию. Наказывать их за это не стали: в UEFA подчеркнули, что решение о преклонении колена остается за футболистами, судьями и тренерами.