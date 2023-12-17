Мир 17 декабря 2023, 10:22 Преимущество российской армии над ВСУ вызвало тревогу в Британии Express: ВС России получили превосходство над ВСУ благодаря плану Путина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Превосходство российских военных над ВСУ становится все очевидней — шансы России на победу растут с каждым днем. Об этом Daily Express заявил вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл.

«Преимущество России на поле боя становится все более очевидным. Сама же Украина не смогла добиться значительных успехов на фронте», — отметил он.

Реклама

Эксперт указал, что Украина столкнулась со множеством проблем. Украинской армии не хватает вооружения, поэтому она находится в уязвимом положении, добавил Белл.

По его мнению, президент Владимир Путин в своем плане сделал ставку на усталость стран Запада от конфликта. Отставной военный напомнил, что поставки оружия из Европы на Украину резко сократились, а США не согласовали пакет помощи ВСУ из-за раскола в конгрессе.

«Все эти ссоры играют на руку Владимиру Путину», — заключил Белл.

В западных СМИ стали все чаще появляться материалы о победе России в конфликте. По мнению обозревателя Тони Барбера, новый пакет помощи от США «запутался во внутренней политике», а Европа начала игнорировать проблемы Украины.