Мир 28 апреля 2023, 23:34 Преимущество России перед Украиной назвали в Польше Польский генерал Анджейчак: у России, в отличие от Украины, есть деньги на спецоперацию РИА «Новости»

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Преимущество России перед Украиной заключается в том, что ей хватает средств для проведения спецоперации. Об этом заявил начальник Генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак. Его слова привело издание Do Rzeczy.

«Финансовые инструменты, которыми Россия владела до военного конфликта, динамика ее расходов и эффективность санкций на фоне всей сложной экономической ситуации указывают на то, что у России деньги для участия в конфликте будут», — считает Анджейчак.

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Киев же сталкивается с огромными экономическими трудностями, указал польский генерал. Он отметил, что темпы, с которыми страна тратит выделенные ей средства, не сулят ничего хорошего.

В Польше, как признался Анджейчак, сложилась опасная ситуация с национальной безопасностью. Он отметил, что у страны «банально нет боеприпасов».

«Промышленность не только не готова поставлять на Украину технику, но и не может пополнять наши собственные запасы, которые стремительно тают», — сказал генерал.

Западные союзники Польши, по его мнению, не понимают всей серьезности.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что американские власти считают деньги, когда оказывают военную помощь Киеву. По его словам, именно американцы являются ключевым игроком в вопросе оказания военной помощи Украине.