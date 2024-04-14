Мир 14 апреля 2024, 21:33 Преградившим путь убийце в ТЦ в Сиднее оказался украинцем Freepik

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Русскоговорящий мужчина, который помешал нападавшему на посетителей торгового центра Bondi Junction в Сиднее, оказался украинцем. Об этом РБК сообщили в пресс-службе российского посольства в Австралии.

«Личность мужчины неизвестна, а возможностями его разыскать посольство не располагает», — отметили в сообщении.

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В диппредставительстве указали, что по итогам полицейского расследования, возможно, появится дополнительная информация.

Нападение в ТЦ Bondi Junction в Сиднее произошло 13 апреля, от рук преступника погибли шесть человек. В тяжелом или критическом состоянии в больницах находятся семь пострадавших.

Молодой человек оказался единственным, кто пытался помешать нападавшему в торговом центре. Как сообщила газета The Sydney Morning Herald, мужчина до приезда полицейских удерживал вооруженного преступника. Он железной палкой заблокировал вход к детским комнатам и кричал «Не подходи!».