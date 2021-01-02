Префектуры Японии призовут правительство ввести режим ЧС из-за COVID-19

Власти японских префектур Тиба, Сайтама и Канагава, а также соседнего Токио попросят центральное правительство ввести в стране чрезвычайное положение. В Японии несколько дней подряд фиксируется рекордное количество заболевших COVID-19.

С совместным предложением они планируют выступить 2 января на встрече с министром по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, сообщило агентство Kyodo. Именно он отвечает за распространение коронавируса в стране.

В четверге, 31 декабря, Нисимура в Twitter написал, что режим ЧС введут, если продолжится рост заболевших COVID-19.

Ситуация с распространением коронавируса в Японии начала ухудшаться с ноября 2020 года. В последний день декабря в столице страны было зафиксировано рекордное число случаев заражения — 1337 человек. Впервые с начала пандемии в Токио зарегистрировали более тысячи случаев. В трех других префектурах в последнее время также наблюдался рекордный рост ежедневных показателей.

В конце декабря в Японии обнаружили южноафриканский штамм коронавируса у 30-летней женщины, приехавшей из ЮАР. Еще у шестерых медики выявили «британский» штамм.

Всего на 2 января 2021 года в стране с начала пандемии коронавирусом заразились 234 395, из которых 193 714 вылечились. Летальных исходов зафиксировано 3 460.