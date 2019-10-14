Преемницу Меркель позвали в Крым после ее заявления

Лидер Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о несоблюдении международного права во время воссоединения Крыма с Россией. После этих слов политику предложили посетить полуостров и лично убедиться в своей неправоте.

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«Воссоединение Германии произошло без референдума, однако у европейцев это не вызвало негатива. Аннегрет Крамп-Карренбауэр было бы неплохо приехать в Крым и только после этого делать заявления о якобы имевших место признаках нарушений», — приводит РИА «Новости» слова главы комитета парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Крыма Юрия Гемпеля.

Он отметил, что такой визит позволит немецкому политику «убедиться в ошибочности» своего заявления. Кроме того, Германии необходимо думать об отмене антироссийских санкций. Гемпель пояснил, что никакие ограничительные меры и слова западных стран не смогут повлиять на то, что «Крым — это Россия».

Аннегрет Крамп-Карренбауэр сменила на посту лидера ХДС канцлера Германии Ангелу Меркель. Она также является главой Министерства обороны. Ранее политик заявила, что стране необходимо придерживаться дружеских отношений с Россией, но по определенным вопросам Германии не стоит отмалчиваться. В частности, во время возвращения Крыма в Россию «было нарушено международное право».