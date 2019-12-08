Преемница Меркель обвинила Москву в убийстве грузина в Берлине

Москва должна внести свой вклад в расследование преступления, отметила чиновница.

«Это убийство наносит вред отношениям между Германией и Россией. Доказательства весомые», — рассказала Крамп-Карренбауэр.

В декабре 2018 года Крамп-Карренбауэр избрали председателем Христианско-демократического союза (ХДС) Германии вместо Ангелы Меркель. Сама Меркель, которая стоит во главе правительства Германии с 2005 года, отказалась вновь занимать пост канцлера в 2021-м.

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В конце лета в берлинском районе Моабит неизвестный застрелил 40-летнего гражданина Грузии Торнике К. Мужчина получил смертельное ранение в голову. Спустя несколько дней полицейские задержали 49-летнего россиянина. В прокуратуре заявили, что у этого гражданина нашли орудие убийства.

В среду, 4 декабря, МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России. Ведомство вызвало дипломата Сергея Нечаева и передало ему ноту. В ней РФ призывают к сотрудничеству с Генпрокуратурой Германии в расследовании.

Москва назвала решения Берлина политизированными и пригрозила зеркальным ответом.