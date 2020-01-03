Преемника убитого Сулеймани назначили в Иране

Аятолла Али Хаменеи, духовный лидер Ирана, назначил генерала Исмаила Каани командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции. Назначение сделано в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в ходе ракетной атаки США на аэропорт Багдада в Ираке.

«После гибели командующего силами специального назначения „Аль-Кудс“ иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Сулеймани передаю командование бригадному генералу Каани, который входил в число выдающихся командующих КСИР во время ирано-иракской войны», — сказано в указе аятоллы.

По словам Хаменеи, задачи подразделения останутся неизменными. Иранский духовный лидер выразил благодарность коллегам Каани за их сотрудничество с ним. Аятолла пожелал новому начальству корпуса «успеха, одобрения и удачного руководства», сообщило агентство SANA.

Аятолла Хаменеи ранее поклялся резко ответить на убийство генерала Сулеймани. Сейчас в Иране объявлен трехдневный траур. Ракетный удар по аэропорту Багдада был нанесен с одобрения президента США Дональда Трампа, ранее признали в Пентагоне. Эксперты уверены, что этим убийством США перешли некую «красную черту», развязав руки своим противникам в регионе. Последствия гибели генерала Сулеймани могут быть самыми тяжелыми и непредсказуемыми.