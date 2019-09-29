Преемник Могерини назвал главное современное оружие

Современные геополитические конфликты происходят не в окопах или на поле боя, не со штыками. Для них теперь нужны киберпространство и области, связанные с торговлей, экономикой и сырьевыми ресурсами. В качестве оружия в современных международных отношениях используются санкции. При этом политик не уточнил, какие именно ограничения он подразумевает.

«В качестве оружия используются уже не штыки, а кибератаки и гибридные атаки, санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий», — рассказал Боррель.

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По его мнению, если Евросоюз намерен превратиться в «игрока в мировой политике, а не просто плательщика», обязательно нужно использовать все доступные инструменты.

Ранее Боррель назвал Россию врагом. Поэтому МИД России вызвал посла Испании в Москве Фернандо Вальдерраму. Москва назвала заявления политика недружественными и напомнила о нанесении ущерба отношениям между двумя странами.

Мандат Могерини истекает в конце октября, написало РИА ФАН. На посту ее может сменить глава испанского МИД Жозеп Боррель, его кандидатуру согласовали лидеры ЕС. Для утверждения в новой должности политик должен заручиться одобрением Европарламента, собеседование пройдет в октябре.