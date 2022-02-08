Предвыборная кампания кандидатов в президенты началась на Филиппинах

Сенатор Кико Пангилиан и действующий вице-президент Филиппин Мариа Лени Робредо начали предвыборную кампанию. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Робредо и Пангилиан планируют выступить в нескольких городах региона Южный Камаринес. Предвыборная гонка будет идти 90 дней.

Также кампанию начали сенаторы Панфило Лаксон и Висенте Сотто III. Их выступление состоялось Имусе.

Сын бывшего президента Фердинанд Маркос и дочь действующего Сара Дутерте-Карпио также начали предвыборную агитацию.